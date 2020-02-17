Поставки российского газа в Турцию упали до минимума за 15 лет Российский "Газпром", несмотря на падение цен и растущую конкуренцию со стороны сжиженного газа, в прошлом году снизил поставки в ЕС всего на 0,7% по сравнению с историческим рекордом 2018 года — до 175,8 млрд кубометров. Однако общие экспортные показатели подкосила Турция, сократившая закупки на 35% — до минимума с 2004 года, пишет газета "Коммерсант".



Мягкая зима в Европе негативно повлияла на экспорт "Газпрома" в четвертом квартале 2019 года, из-за чего поставки монополии в ЕС в целом за год сократились на 0,7%, до 175,8 млрд кубометров. В процентном выражении больше всего уменьшился экспорт в Литву (на 32%) и Эстонию (38%), также почти на 25% снизились поставки в Болгарию и Грецию. В абсолютном выражении сильнее всего сократились поставки на крупнейший рынок «Газпрома» — в Германию (на 5 млрд кубометров, или на 8,5%). Тем не менее в целом "Газпрому" удалось сохранить экспорт в ЕС практически на уровне рекордного 2018 года, несмотря на неблагоприятные климатические условия и растущую конкуренцию со стороны поставщиков СПГ.



Однако общий экспорт компании в европейское дальнее зарубежье (Европа плюс Турция, но без Прибалтики) сократился на 4,7%, до 191,4 млрд кубометров. Эти цифры не учитывают поставки СПГ из портфеля "Газпрома", а также начавшиеся в декабре поставки в Китай по "Силе Сибири".



Главной причиной снижения стало падение спроса в Турции сразу на 35%, до 15,5 млрд кубометров, это самый низкий уровень с 2004 года.



По мнению Евгении Дышлюк из Газпромбанка, причина в замедлении экономики страны, что негативно влияет на потребление газа, а также в отсутствии субсидий для использования газа в электроэнергетике. При этом, отмечает эксперт, если крупнейший импортер российского газа государственный Botas способен покупать импортный газ по более высокой цене и продавать по внутренним регулируемым ценам, то независимые импортеры, на которых приходится 10 млрд кубометров контрактов с "Газпромом", не могут себе этого позволить.



МинПром



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