Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Заробитчане перевели в Украину почти 12 млрд долл

17.02.20 08:08
печать
размер текста:

В 2019 году объем частных переводов в Украину составил почти 12 млрд долл. Об этом сообщают в Национальном банке.

Эти данные включают информацию о переводах, осуществленных через банки, системы перевода средств, карточные платежные системы и почтовые отделения, а также неформальные каналы.

Переводы в 2018 году оценивались в 11 млрд долл.

Переводы из Украины за границу в 2019 году составили почти 0,6 млрд долл. в эквиваленте.

При этом через системы перевода средств поступило в Украину почти  2,3 млрд долл., то есть примерно пятая часть всех частных переводов в Украину. А из Украины — почти 0,4 млрд долл, то есть примерно две трети всех частных переводов из Украины.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:11
Поставки российского газа в Турцию упали до минимума за 15 лет
09:49
Введение пошлин на дизтопливо ударит по потребителям
09:18
В январе казахские металлурги увеличили объемы производства
14.02.20
17:47
ЕС снял запрет на ввоз украинской курятины
16:54
В Украине ухудшились экономические настроения
16:35
Госстат заявил о замедлении темпов роста ВВП в IV квартале
16:24
Металлурги и ломозаготовители заявляют о предвзятом отношении со стороны налоговой
15:26
НБУ назвал условие для снятия ограничений на покупку валюты для бизнеса
14:41
Индийская NMDC планирует увеличить добычу руды на 50%
13:57
Австралия расследует импорт труб из Тайваня
13:38
За неделю цены на руду в Китае выросли на 6,4%
12:56
Tenova установит новую ЭДП на заводе Nippon Steel
12:30
АЗС продолжают снижать цены на автогаз
11:21
РФ снизила экспорт никеля и алюминия
10:59
Tata Steel не спешит увеличивать метмощности из-за слабого спроса
10:19
Зеленский намерен раз в месяц встречаться с бизнесом
09:51
Витренко раскритиковал УГВ за снижение объемов добычи газа
09:03
Литые ж/д колеса не соотвествуют украинским стандартам безопасности
08:57
Evraz начал выкуп активов Сибуглемета
08:02
В 2019 году ЧТПЗ увеличил отгрузку труб
13.02.20
12.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!