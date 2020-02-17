Заробитчане перевели в Украину почти 12 млрд долл

В 2019 году объем частных переводов в Украину составил почти 12 млрд долл. Об этом сообщают в Национальном банке.
Эти данные включают информацию о переводах, осуществленных через банки, системы перевода средств, карточные платежные системы и почтовые отделения, а также неформальные каналы.
Переводы в 2018 году оценивались в 11 млрд долл.
Переводы из Украины за границу в 2019 году составили почти 0,6 млрд долл. в эквиваленте.
При этом через системы перевода средств поступило в Украину почти 2,3 млрд долл., то есть примерно пятая часть всех частных переводов в Украину. А из Украины — почти 0,4 млрд долл, то есть примерно две трети всех частных переводов из Украины.