Заробитчане перевели в Украину почти 12 млрд долл В 2019 году объем частных переводов в Украину составил почти 12 млрд долл. Об этом сообщают в Национальном банке.



Эти данные включают информацию о переводах, осуществленных через банки, системы перевода средств, карточные платежные системы и почтовые отделения, а также неформальные каналы.



Переводы в 2018 году оценивались в 11 млрд долл.



Переводы из Украины за границу в 2019 году составили почти 0,6 млрд долл. в эквиваленте.



При этом через системы перевода средств поступило в Украину почти 2,3 млрд долл., то есть примерно пятая часть всех частных переводов в Украину. А из Украины — почти 0,4 млрд долл, то есть примерно две трети всех частных переводов из Украины.



МинПром



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