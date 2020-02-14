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ЕС снял запрет на ввоз украинской курятины

14.02.20 17:47
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Европейский Союз поддержал решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине, сняв таким образом запрет ЕС на ввоз мяса птицы со всей территории Украины, наложенный несколько недель назад. Об этом сообщил торговый представитель — заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка в Facebook.

"Ждем обнародования соответствующего решения", — написал он.

По словам Качки, решение было принято не единогласно, потому что несколько государств-членов недовольны прогрессом в сотрудничестве с Украиной по другим вопросам.

"Это вполне нормальная реакция, поскольку в сфере санитарии и фитосанитарии между Украиной и ЕС есть ряд вопросов, где необходим прогресс. Наш приоритет на этот год — максимально снять все проблемные вопросы в этой сфере", — отметил он.

Торговый представитель Украины также выразил надежду, что уровень доверия между Украиной и ЕС в вопросах санитарии и фитосанитарии будет только расти.

Отметим, ранее некоторые СМИ сообщили со ссылкой на свои источники об отказе ЕС снять запрет на ввоз курятины из Украины.

МинПром

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