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Госстат заявил о замедлении темпов роста ВВП в IV квартале

14.02.20 16:35 , Интерфакс-Украина
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Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в октябре-декабре 2019 года составил 1,5% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как в предыдущих кварталах темп роста был выше: в третьем – 4,1%, во втором – 4,6% и в первом - 2,5%.

Такую оперативную оценку обнародовала Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Ведомство уточнило, что по отношению к предыдущему кварталу реальный ВВП страны в четвертом квартале 2019 года (с учетом сезонного фактора) возрос на 0,1%.

Как сообщалось, Нацбанк Украины в конце января ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2019 году с 3,5% до 3,3% из-за снижения темпов роста в четвертом квартале, оцененных им в 2,2%.

В начале февраля Минэкономики также оценило рост экономики Украины в минувшем году в 3,3%, а в четвертом квартале – в 2,1%.

Рост ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,4% с 2,5% в 2017 году и 2,4% – в 2016 году.

НБУ в конце января прогноз ускорения роста ВВП в 2020-2021 гг. соответственно до 3,5% и 4%.

МинПром

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