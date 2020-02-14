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Металлурги и ломозаготовители заявляют о предвзятом отношении со стороны налоговой

14.02.20 16:24
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Налоговые органы предвзято относятся к предприятиям металлургической и ломозаготовительной отраслей. Об этом говорится в письме президента Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александра Каленкова и президента Украинской ассоциации вторичных металлов Владимира Бублея к главе Государственной налоговой службы Сергею Верланову, копия которого есть в распоряжении МинПрома.

Руководители ассоциаций подчеркнули, что у предприятий металлургической и ломозаготовительной отраслей есть проблемные вопросы в части корректности трактовки сотрудниками ГНС фактов наличия фиктивных договоров по поставкам металлолома на металлургические и литейные заводы.

Как отмечается в документе, контролирующие органы проводя плановые и внеплановые проверки налогоплательщиков на предмет соблюдения последними налогового законодательства, используют ведомости полученные из внутренних баз данных ГНС, а также из других источников, в частности протоколов допросов свидетелей по уголовным делам (которые потом не принимаются в качестве доказательства судами), и во многих случаях приходят к ложным выводам о том, что контрагенты металлургических предприятий являются фиктивными.

По итогам данных проверок составляются акты и налоговые уведомления-решения, в результате чего металлургическим предприятиям начисляются дополнительные финансовые обязательства, а также накладываются штрафные санкции. Более того, сотрудниками налоговой в процессе проверок не только формируются допущения относительно хозяйственных сделок между контрагентами, но и устанавливаются конкретные факты фиктивных сделок и как следствие осуществляются финансовые доначисления. В письме подчеркивается, что суммы претензий налоговых органов к отдельным предприятиям исчисляются миллиардами гривен.

"Заготовители металлолома также попадают под активные проверки органов ГНС в результате которых, многие из них, без существенных на то оснований, обвиняются в ведении "фиктивного" бизнеса и страдают от наложения многомилионных штрафов и надуманных уголовных производств, которые находятся в процессе досудебного следствия годами, что приводит к злоупотреблениям со стороны следственных органов", - говорится в письме.

В результате ломозаготовители и металлурги вынуждены в судах доказывать, что ими не нарушены требования налогового законодательства, что хозяйственные операции между контрагентами фактически произошли и привели к изменениям в активах контрагентов, что сырье было куплено, доставлено конечным потребителям и переработано на металлургических и литейных предприятиях без нарушения требований действующего законодательства.

"Как свидетельствует судебная практика прошлых лет, большинство административных исков о неправомерности действий налоговой службы и про отмену налоговых уведомлений-решений, поданных плательщиками налогов, удовлетворены в полном объеме и решения приняты в пользу налогоплательщиков, что свидетельствует о предвзятости контролирующего органа при проведении проверок и установлении фактов нарушения налогового законодательства", - говорится в письме.

Руководители ассоциаций также обратили внимание на то, что сегодня парламентским комитетом по вопросам экономической политики был подготовлен ко второму чтению законопроект №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)".

"Главная цель этого законопроекта – обеспечение прозрачности рынка металлолома Украины, что позволит в том числе остановить практику выдвижения со стороны соответствующих контролирующих органов необоснованных, возможно и ошибочных, претензий относительно никчемности целого ряда сделок на рынке металлолома", - подчеркивается в письме.

Главы ассоциаций также обратились к С.Верланову с просьбой провести встречу с представителями металлургической и ломозаготовительной отраслей относительно поиска путей эффективного решения вышеуказанных проблемных вопросов.

МинПром

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