Металлурги и ломозаготовители заявляют о предвзятом отношении со стороны налоговой Налоговые органы предвзято относятся к предприятиям металлургической и ломозаготовительной отраслей. Об этом говорится в письме президента Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александра Каленкова и президента Украинской ассоциации вторичных металлов Владимира Бублея к главе Государственной налоговой службы Сергею Верланову, копия которого есть в распоряжении МинПрома.



Руководители ассоциаций подчеркнули, что у предприятий металлургической и ломозаготовительной отраслей есть проблемные вопросы в части корректности трактовки сотрудниками ГНС фактов наличия фиктивных договоров по поставкам металлолома на металлургические и литейные заводы.



Как отмечается в документе, контролирующие органы проводя плановые и внеплановые проверки налогоплательщиков на предмет соблюдения последними налогового законодательства, используют ведомости полученные из внутренних баз данных ГНС, а также из других источников, в частности протоколов допросов свидетелей по уголовным делам (которые потом не принимаются в качестве доказательства судами), и во многих случаях приходят к ложным выводам о том, что контрагенты металлургических предприятий являются фиктивными.



По итогам данных проверок составляются акты и налоговые уведомления-решения, в результате чего металлургическим предприятиям начисляются дополнительные финансовые обязательства, а также накладываются штрафные санкции. Более того, сотрудниками налоговой в процессе проверок не только формируются допущения относительно хозяйственных сделок между контрагентами, но и устанавливаются конкретные факты фиктивных сделок и как следствие осуществляются финансовые доначисления. В письме подчеркивается, что суммы претензий налоговых органов к отдельным предприятиям исчисляются миллиардами гривен.



"Заготовители металлолома также попадают под активные проверки органов ГНС в результате которых, многие из них, без существенных на то оснований, обвиняются в ведении "фиктивного" бизнеса и страдают от наложения многомилионных штрафов и надуманных уголовных производств, которые находятся в процессе досудебного следствия годами, что приводит к злоупотреблениям со стороны следственных органов", - говорится в письме.



В результате ломозаготовители и металлурги вынуждены в судах доказывать, что ими не нарушены требования налогового законодательства, что хозяйственные операции между контрагентами фактически произошли и привели к изменениям в активах контрагентов, что сырье было куплено, доставлено конечным потребителям и переработано на металлургических и литейных предприятиях без нарушения требований действующего законодательства.



"Как свидетельствует судебная практика прошлых лет, большинство административных исков о неправомерности действий налоговой службы и про отмену налоговых уведомлений-решений, поданных плательщиками налогов, удовлетворены в полном объеме и решения приняты в пользу налогоплательщиков, что свидетельствует о предвзятости контролирующего органа при проведении проверок и установлении фактов нарушения налогового законодательства", - говорится в письме.



Руководители ассоциаций также обратили внимание на то, что сегодня парламентским комитетом по вопросам экономической политики был подготовлен ко второму чтению законопроект №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)".



"Главная цель этого законопроекта – обеспечение прозрачности рынка металлолома Украины, что позволит в том числе остановить практику выдвижения со стороны соответствующих контролирующих органов необоснованных, возможно и ошибочных, претензий относительно никчемности целого ряда сделок на рынке металлолома", - подчеркивается в письме.



Главы ассоциаций также обратились к С.Верланову с просьбой провести встречу с представителями металлургической и ломозаготовительной отраслей относительно поиска путей эффективного решения вышеуказанных проблемных вопросов.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



