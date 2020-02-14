НБУ назвал условие для снятия ограничений на покупку валюты для бизнеса Национальный банк Украины (НБУ) планирует снять ограничения на покупку валюты для бизнеса в рамках продолжения валютной либерализации при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ), сообщил регулятор в Facebook в пятницу.



"В планах НБУ – отмена покупки валюты бизнесом исключительно под обязательства (контракты, уплата кредитов). Такой революционный шаг возможен, но для этого как минимум должна быть окончательно утверждена новая программа с МВФ", – говорится в сообщении.



Как уточняет центробанк, отмена ограничения на покупку валюты для бизнеса даст возможность устранить ряд других барьеров на валютном рынке, в частности, позволит заключать валютные форварды под любые операции.



Вместе с тем валютная либерализация увеличивает волатильность на валютном рынке, отмечает регулятор.



"Предпринимателям необходимо приспосабливаться к современным условиям, когда курс гривни не поддерживается искусственно на определенном уровне и гривня может не только девальвировать, как в прошлые годы, но и укрепляться. Хеджирование – это путь к лучшему бизнес-планированию", – резюмировал Нацбанк.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



