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НБУ назвал условие для снятия ограничений на покупку валюты для бизнеса

14.02.20 15:26 , Интерфакс-Украина
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Национальный банк Украины (НБУ) планирует снять ограничения на покупку валюты для бизнеса в рамках продолжения валютной либерализации при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ), сообщил регулятор в Facebook в пятницу.

"В планах НБУ – отмена покупки валюты бизнесом исключительно под обязательства (контракты, уплата кредитов). Такой революционный шаг возможен, но для этого как минимум должна быть окончательно утверждена новая программа с МВФ", – говорится в сообщении.

Как уточняет центробанк, отмена ограничения на покупку валюты для бизнеса даст возможность устранить ряд других барьеров на валютном рынке, в частности, позволит заключать валютные форварды под любые операции.

Вместе с тем валютная либерализация увеличивает волатильность на валютном рынке, отмечает регулятор.

"Предпринимателям необходимо приспосабливаться к современным условиям, когда курс гривни не поддерживается искусственно на определенном уровне и гривня может не только девальвировать, как в прошлые годы, но и укрепляться. Хеджирование – это путь к лучшему бизнес-планированию", – резюмировал Нацбанк.

МинПром

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