Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Индийская NMDC планирует увеличить добычу руды на 50%

14.02.20 14:41
печать
размер текста:

Крупнейший в Индии производитель железной руды, компания NMDC планирует увеличить добычу руды на 50%, сообщает агентство Bloomberg

Государственная компания NMDC планирует добычу на уровне 48 миллионов тонн в год, начиная с апреля, что превысит 32 миллиона тонн в этом году, сказал финансовый директор Амитава Мукерджи. Рост поставок будет происходить в основном из шахт в Чхаттисгархе и включает в себя 7 миллионов тонн железной руды из шахты Донималай в штате Карнатака, которая в настоящее время закрыта.

Планы NMDC по увеличению производства связаны с опасениями, что задержки в аукционах по шахтам, срок аренды которых истекает в марте, могут ограничить внутренние поставки железной руды. Правительство пытается увеличить поставки, чтобы смягчить любую нехватку в следующем году, в том числе путем продления экологических разрешений на аренду шахт, срок действия которых истекает к марту.

Аппетит на основное сырье для производства стали должен увеличиться, так как премьер-министр Нарендра Моди планирует потратить 1,45 трлн долл. на энергетические, автомобильные и железнодорожные проекты в ближайшие пять лет, что повысит спрос на сталь.

"Как продавец-производитель сырья, мы видим много позитива во всем, что происходит, кроме того факта, что производство железной руды и цены на нее стремительно растут", - сказал финдиректор Мукерджи.

Аналитики ожидают, что NMDC останется крупнейшим в Индии коммерческим производителем руды.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:57
Австралия расследует импорт труб из Тайваня
13:38
За неделю цены на руду в Китае выросли на 6,4%
12:56
Tenova установит новую ЭДП на заводе Nippon Steel
12:30
АЗС продолжают снижать цены на автогаз
11:21
РФ снизила экспорт никеля и алюминия
10:59
Tata Steel не спешит увеличивать метмощности из-за слабого спроса
10:19
Зеленский намерен раз в месяц встречаться с бизнесом
09:51
Витренко раскритиковал УГВ за снижение объемов добычи газа
09:03
Литые ж/д колеса не соотвествуют украинским стандартам безопасности
08:57
Evraz начал выкуп активов Сибуглемета
08:02
В 2019 году ЧТПЗ увеличил отгрузку труб
13.02.20
17:52
МВФ не спешит одобрять новую программу сотрудничества с Украиной
17:13
Alba увеличила производство алюминия на 35%
16:43
Цены на автогаз опустились на уровень ноября прошлого года
15:39
В Кабмине надеются за год договорится с ЕС о промышленном безвизе
14:46
Rio Tinto может остановить свой исландский завод
14:36
США подозревают производителей нержавейки из КНР и Тайваня в уклонении от уплаты пошлин
14:01
ThyssenKrupp отчитался об убытках
13:43
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть из-за коронавируса
13:31
Индонезия намерена упростить импорт металлолома
12.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!