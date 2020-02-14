Индийская NMDC планирует увеличить добычу руды на 50% Крупнейший в Индии производитель железной руды, компания NMDC планирует увеличить добычу руды на 50%, сообщает агентство Bloomberg



Государственная компания NMDC планирует добычу на уровне 48 миллионов тонн в год, начиная с апреля, что превысит 32 миллиона тонн в этом году, сказал финансовый директор Амитава Мукерджи. Рост поставок будет происходить в основном из шахт в Чхаттисгархе и включает в себя 7 миллионов тонн железной руды из шахты Донималай в штате Карнатака, которая в настоящее время закрыта.



Планы NMDC по увеличению производства связаны с опасениями, что задержки в аукционах по шахтам, срок аренды которых истекает в марте, могут ограничить внутренние поставки железной руды. Правительство пытается увеличить поставки, чтобы смягчить любую нехватку в следующем году, в том числе путем продления экологических разрешений на аренду шахт, срок действия которых истекает к марту.



Аппетит на основное сырье для производства стали должен увеличиться, так как премьер-министр Нарендра Моди планирует потратить 1,45 трлн долл. на энергетические, автомобильные и железнодорожные проекты в ближайшие пять лет, что повысит спрос на сталь.



"Как продавец-производитель сырья, мы видим много позитива во всем, что происходит, кроме того факта, что производство железной руды и цены на нее стремительно растут", - сказал финдиректор Мукерджи.



Аналитики ожидают, что NMDC останется крупнейшим в Индии коммерческим производителем руды.



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