За неделю цены на руду в Китае выросли на 6,4%

Китайские фьючерсы на железную руду завершили волатильность резким повышением в пятницу и новым максимумом на этой неделе с сентября на фоне возобновившихся опасений по поводу поставок по морю и несмотря на сокращение спроса из-за вспышки коронавируса.
Железная руда на Китайской товарной бирже в Даляне подорожала на 1,0% до 628,50 юаня (примерно 90 долларов США) за тонну, дорожая четвертый день подряд и поднявшись на 6,4% с прошлой недели. Во второй половине дня сингапурская железная руда оставалась стабильной на уровне 86,04 доллара.
Следом за биржевыми котировками растут спотовые цены на сырье, достигнув новых трехнедельных максимумов в четверг, на уровне 88,50 доллара за тонну, показали данные консалтинговых компаний SteelHome.
Запасы стали быстро растут, поскольку возобновление работ на фабриках и строительных площадках зависит от успеха мер по сдерживанию распространения вируса, говорится в примечании Sino-Steel Futures Co Ltd в Пекине.
По словам аналитиков, в Китае все еще сохраняется "высокая степень неопределенности в отношении условий спроса и предложения на ближайшую перспективу".