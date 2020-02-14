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Tenova установит новую ЭДП на заводе Nippon Steel

14.02.20 12:56 , Металлоснабжение с сбыт
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Японская металлургическая корпорация Nippon Steel заказала итальянской компании Tenova установку электродуговой печи Consteel на своем заводе Hirohata. В настоящее время Nippon Steel не использует на своих предприятиях в Японии подобное оборудование.

ЭДП от Tenova должна заменить на заводе Hirohata установленную в 1993 г. печь для переплавки металлолома, использующую технологию SMP, разработанную Nippon Steel. В ней происходит непрерывная плавка шихты, состоящей из высококачественного лома и чугуна, при инжекции кислорода и пылеугольного топлива. Расплавленный металл (200 тонн в час) подается для дальнейшей обработки в конвертер.

Как заявляет Nippon Steel, замена этого процесса на традиционную выплавку стали в электродуговой печи позволит повысить гибкость предприятия и снизить затраты электроэнергии. Tenova при этом добавляет, что благодаря использованию ЭДП выбросы углекислого газа на Hirohata уменьшатся на 400 тыс. т в год.

Производственная мощность завода Hirohata, выпускающего холоднокатаный и оцинкованный прокат, составляет 700 тыс. т стали в год. Очевидно, новая ЭДП будет иметь аналогичную производительность. Ее ввод в строй запланирован на середину 2022 г. Стоимость проекта оценивается в 28 млрд. иен ($255 млн.).

МинПром

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