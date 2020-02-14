АЗС продолжают снижать цены на автогаз Средняя цена автогаза 14 февраля снизилась еще на 10 коп./л, до 11,69 грн/л, что является минимальным значением с ноября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", пишет издание enkorr.



Цена сжиженного газа на станциях ОККО и WOG опустилась на 11 и 18 коп./л (см. табл.). Автогаз на станциях SOCAR подешевел на 48 коп./л. Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» снизила цены на 3–4 коп./л, до 10,92–10,99 грн/л.



Стоимость автогаза в сети UPG была снижена на 25 коп./л, до 11,75 грн/л. В таких сетях как AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", Glusco, "Автотранс", KLO, Chipo, "Род-Ник", Marshal, SUN OIL и Motto автогаз подешевел в пределах 5–20 коп./л.



Розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 6,5% или на 85 коп./л.



Как сообщалось, оптовые цены сжиженного газа начали уменьшаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС, по данным "Консалтинговой группы А-95", опустилась на 3460 грн/т или 18%, до 15 610 грн/т.



Оптовые цены снижаются на фоне обвала внешних котировок: за январь цена смеси пропан-бутана на белорусско-польской границе, по словам трейдеров, опустилась на $120/т. Дополнительное давление на цены оказывает профицит газа, который начал возникать еще в декабре.



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