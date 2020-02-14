Tata Steel не спешит увеличивать метмощности из-за слабого спроса

Индийская металлургическая группа Tata Steel отложила на неопределенный срок завершение проекта расширения мощностей своего меткомбината Kalinganagar в штате Одиша из-за медленного роста потребления стальной продукции в стране.
В настоящее время производственная мощность комбината составляет 3 млн. т в год. До конца текущего года там планировалось ввести в строй новый домненно-конвертерный комплекс на 5 млн. т стали в год и соответственно увеличить выпуск горячекатаного проката.
Как сообщает Tata Steel, компания в ближайшее время сосредоточится на завершении других проектов на комбинате Kalinganagar. Во-первых, это строительство завода по производству окатышей, запуск которого позволит сократить затраты. Во-вторых, ввод в строй линии холодной прокатки, за счет чего возрастет доля продукции с более высокой добавленной стоимостью в сортаменте.
Группа Tata Steel завершила четвертый квартал 2019 г. с неблагоприятными финансовыми результатами. Убыток европейского подразделения составил 54 млн. евро, а в Индии произошло падение прибыльности. Чистый долг компании превысил отметку 1 трлн. рупий ($14,3 млрд.).
Ранее о переносе на полгода срока завершения своего проекта расширения мощностей заявила другая крупная индийская металлургическая компания JSW Steel.