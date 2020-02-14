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Витренко раскритиковал УГВ за снижение объемов добычи газа

14.02.20 09:51 , Интерфакс-Украина
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Недостаток профессионалов в вопросах газодобычи в НАК "Нафтогаз Украины" и невозможность в этой связи обсуждать и принимать правильные решения является одной из главных причин падения добычи газа "дочкой" НАК – "Укргазвыдобування", считает исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"В "Нафтогазе", к сожалению, на трех высших уровнях управления нет ни одного профильного специалиста с нефтегазовым образованием и опытом работы: ни в наблюдательном совете, ни в правлении, ни на уровне ниже правления", - заявил он в программе "Обратный отсчет" на телеканале "UA: Первый" в четверг.

В качестве противоположного примера Витренко привел "Укрнафту", главой наблюдательного совета которой он является. По его словам, в этой компании есть специалист по геологии и добыче, а в правлении есть люди, которые профессионально разбираются в добыче.

"Они между собой спорят, а все остальные анализируют и могут принять определенную сторону. Когда нет профессионалов, мне лично непонятно, какие аргументы принимать", - пояснил исполнительный директор.

В результате, по его словам, "Укрнафта" в сложных условиях увеличивает добычу, а "Укргазвыдобування" уменьшает, хотя финансирование у них несопоставимое. "Укргазвыдобуванню" давали столь денег, сколько они хотели. Не было у них проблем с финансированием, у них была проблема с освоением этих денег, но при этом добыча падает", - констатировал Витренко.

Он призвал к профессиональной дискуссии, в которой бы специалисты проанализировали, почему не выполнены планы по наращиванию добычи и почему она сокращается.

"Укргазвыдобування" в 2019 году сократило валовую добычу природного газа на 3,7% по сравнению с предыдущим годом – до 14,85 млрд куб. м, тогда как "Укрнафта" увеличила ее на 7,5% - до 1,16 млрд куб. м.

МинПром

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