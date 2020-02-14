Литые ж/д колеса не соотвествуют украинским стандартам безопасности В Днепре провели сравнительные испытания катаных и литых колес. Результаты тестов показали, что литые колеса не соответствуют требованиям стандарта ДСТУ ГОСТ 10791:2016, а также имеют поры в макроструктуре, что говорит о низкой эксплуатационной надежности таких колес.



Об этом в комментарии ЦТС рассказал директор Института черной металлургии им. З.И. Некрасова НАН Украины Александр Бабаченко.



В октябре 2019 года были завершены сравнительные испытания украинских цельнокатаных колес и литых колес класса B и C зарубежного производства, которые изготовлены по американскому стандарту AAR M107/М208. Проводился широкий спектр исследований - помимо стандартных испытаний, дополнительно определялись показатели, которые характеризуют эксплуатационную надежность и долговечность колес.



Александр Бабаченко прокомментировал результаты испытаний: "По пределу прочности и твердости литые колеса соответствуют требованиям нашего стандарта. Но это было ожидаемо, так как получить нужную прочность и твердость - самая простая задача: увеличить содержание углерода в стали. Самое сложное - это получить характеристики пластичности, ударной вязкости. Так вот: практически по всем этим характеристикам литые колеса уступают украинским цельнокатаным и не соответствуют требованиям отечественного стандарта на колеса ДСТУ ГОСТ 10791:2016. Что касается исследования макроструктуры, то в литых колесах класса B и C были обнаружены поры, причем, во всех элементах колес. Что абсолютно недопустимо! Поры отрицательно влияют на эксплуатационную надежность колес и, соответственно, общую безопасность ж/д перевозок".



Бабаченко добавил, что исследования микроструктуры показали аналогичные результаты: "Химические элементы внутри колеса распределены неоднородно - выявлена т. н. ликвация. Это связано с технологией производства литых колес и неоднородной кристаллизацией металла. Кроме того, в микроструктуре литых колес обнаружено много неметаллических включений. Такие дефекты отрицательно сказываются на эксплуатационной надежности колес".



Отчет с результатами испытаний передадут в Национальную академию наук Украины и "Укрзализныцю" с выводом о низкой эксплуатационной надежности литых колес в сравнении с цельнокатаными и небезопасности их эксплуатации на железных дорогах Украины.



Напомним, ранее в интервью ЦТС директор Института черной металлургии рассказал, что литые колеса во всем мире применяются только на замкнутых маршрутах, например, на маршрутах "порт-рудник", где ездят только грузовые составы. В случае происшествия собственник состава и ж/д полотна несет только экономические потери, не связанные с безопасностью пассажиров. В Украине такие колеса никогда не применялись, поскольку на сети УЗ осуществляется смешанное движение пассажирских и грузовых поездов. А в европейских странах литые колеса полностью запрещены именно по соображениям безопасности.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



