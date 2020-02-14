Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Литые ж/д колеса не соотвествуют украинским стандартам безопасности

14.02.20 09:03
печать
размер текста:

В Днепре провели сравнительные испытания катаных и литых колес. Результаты тестов показали, что литые колеса не соответствуют требованиям стандарта ДСТУ ГОСТ 10791:2016, а также имеют поры в макроструктуре, что говорит о низкой эксплуатационной надежности таких колес.

Об этом в комментарии ЦТС рассказал директор Института черной металлургии им. З.И. Некрасова НАН Украины Александр Бабаченко.

В октябре 2019 года были завершены сравнительные испытания украинских цельнокатаных колес и литых колес класса B и C зарубежного производства, которые изготовлены по американскому стандарту AAR M107/М208. Проводился широкий спектр исследований - помимо стандартных испытаний, дополнительно определялись показатели, которые характеризуют эксплуатационную надежность и долговечность колес.

Александр Бабаченко прокомментировал результаты испытаний: "По пределу прочности и твердости литые колеса соответствуют требованиям нашего стандарта. Но это было ожидаемо, так как получить нужную прочность и твердость - самая простая задача: увеличить содержание углерода в стали. Самое сложное - это получить характеристики пластичности, ударной вязкости. Так вот: практически по всем этим характеристикам литые колеса уступают украинским цельнокатаным и не соответствуют требованиям отечественного стандарта на колеса ДСТУ ГОСТ 10791:2016. Что касается исследования макроструктуры, то в литых колесах класса B и C были обнаружены поры, причем, во всех элементах колес. Что абсолютно недопустимо! Поры отрицательно влияют на эксплуатационную надежность колес и, соответственно, общую безопасность ж/д перевозок".

Бабаченко добавил, что исследования микроструктуры показали аналогичные результаты: "Химические элементы внутри колеса распределены неоднородно - выявлена т. н. ликвация. Это связано с технологией производства литых колес и неоднородной кристаллизацией металла. Кроме того, в микроструктуре литых колес обнаружено много неметаллических включений. Такие дефекты отрицательно сказываются на эксплуатационной надежности колес".

Отчет с результатами испытаний передадут в Национальную академию наук Украины и "Укрзализныцю" с выводом о низкой эксплуатационной надежности литых колес в сравнении с цельнокатаными и небезопасности их эксплуатации на железных дорогах Украины.

Напомним, ранее в интервью ЦТС директор Института черной металлургии рассказал, что литые колеса во всем мире применяются только на замкнутых маршрутах, например, на маршрутах "порт-рудник", где ездят только грузовые составы. В случае происшествия собственник состава и ж/д полотна несет только экономические потери, не связанные с безопасностью пассажиров. В Украине такие колеса никогда не применялись, поскольку на сети УЗ осуществляется смешанное движение пассажирских и грузовых поездов. А в европейских странах литые колеса полностью запрещены именно по соображениям безопасности.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
08:57
Evraz начал выкуп активов Сибуглемета
08:02
В 2019 году ЧТПЗ увеличил отгрузку труб
13.02.20
17:52
МВФ не спешит одобрять новую программу сотрудничества с Украиной
17:13
Alba увеличила производство алюминия на 35%
16:43
Цены на автогаз опустились на уровень ноября прошлого года
15:39
В Кабмине надеются за год договорится с ЕС о промышленном безвизе
14:46
Rio Tinto может остановить свой исландский завод
14:36
США подозревают производителей нержавейки из КНР и Тайваня в уклонении от уплаты пошлин
14:01
ThyssenKrupp отчитался об убытках
13:43
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть из-за коронавируса
13:31
Индонезия намерена упростить импорт металлолома
12:18
В 2019 году украинские банки увеличили прибыль втрое
11:56
В январе средняя цена импортного газа снизилась до 175 долл/тыс куб м
11:34
Один из крупнейших портовых операторов мира зашел в Украину
10:48
Верховную Раду просят учесть позицию украинского речного бизнеса
10:29
Российские химики жалуются на дороговизну ж/д колес
09:52
Вьетнам увеличил выплавку стали
09:45
Vale утратила первое место в глобальном рейтинге производителей ЖРС
08:58
В 2019 году РФ увеличила импорт труб более чем на 75%
08:03
Зеленский сегодня проведет встречу с бизнесом
12.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!