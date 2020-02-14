Evraz начал выкуп активов Сибуглемета Основные собственники Evraz начинают процесс покупки "Сибуглемета", одного из крупнейших производителей коксующихся углей в России, у ВЭБ.РФ. Об этом пишет газета "Коммерсант".



В ФАС поступило ходатайство от "Онега Холдинг" на приобретение 99,57% АО "Междуречье" (основной добывающий актив "Сибуглемета"), следует из данных службы. Совладельцами "Онега Холдинг" являются Greenleas International Holdings Романа Абрамовича, Abiglaze Limited Александра Абрамова, Toshi Holdings Евгения Швидлера. Таким образом, речь идет о покупке компании основными владельцами Evraz. В Evraz отказались от комментариев.



По словам одного из собеседников издания, сумма сделки может составить около 4 млрд руб., выплаты могут пройти в рассрочку.



В холдинг "Сибуглемет" входят разрезы "Междуречье" и УК "Южная", шахты "Антоновская" и "Большевик", обогатительные фабрики "Междуреченская" и "Антоновская" суммарной мощностью переработки 12 млн тонн угля. Балансовые запасы угля предприятий холдинга составляют порядка 300 млн тонн. Владельцем группы является ВЭБ.РФ, большая часть активов (в том числе 99,75% акций АО "Междуречье") принадлежит ему напрямую, остальные находятся в залоге.



Долг "Сибуглемета" перед ВЭБ.РФ оценивается в 3,5 млрд долл. По данным издания, он включен в сделку и новые собственники актива будут его обслуживать. В ВЭБ.РФ воздержались от комментариев.



ВЭБ.РФ в октябре 2015 года передал Evraz управление "Сибуглеметом". В квартальной отчетности за 2019 год ВЭБ.РФ традиционно относил "Сибуглемет" к "группе выбытия", то есть к активам, которые банк намерен продать в течение года. В то же время дата, с которой "Сибуглемет" был отнесен к этой группе, не уточнялась.



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