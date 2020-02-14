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В 2019 году ЧТПЗ увеличил отгрузку труб

14.02.20 08:02
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По итогам 2019 года предприятия группы ЧТПЗ (Первоуральский новотрубный и Челябинский трубопрокатный заводы) отгрузили 2070 тыс. тонн труб — на 8% больше в годовом соотношении.

Из этого объема на экспорт было отгружено 736 тыс. тонн или 36% всех поставок. На рынок РФ было отгружено 1334 тыс. тонн труб — на 6% меньше год к году, Снижение связано с переориентацией на экспортные поставки и незначительным сжатием спроса на рынке бесшовных труб, сообщает пресс-служба металлургической компании.

Объём отгрузки труб большого диаметра (ТБД) увеличился на 33%, составив 916 тыс. тонн. Отгрузки труб OCTG выросли на 3% до 469 тыс. тонн. Объёмы отгрузки труб с премиальными резьбовыми соединениями "ЧТПЗ Прайм" увеличились на 23%. Отгрузки продукции магистрального дивизиона увеличились на 17%, составив 21,3 тыс. тонн. Рост отгрузок трубной продукции через онлайн-платформу составил 160%. Доля компании в совокупных отгрузках российских трубных производителей выросла до 18%.

"В 2020 году группа ЧТПЗ ожидает стабильного спроса на трубную продукцию со стороны российских и зарубежных клиентов, объём отгрузок сохранится на уровне 2019 года. Компания сконцентрируется на дальнейшей реализации стратегических приоритетов: повышении операционной эффективности, улучшении клиентского опыта и развитии клиентского предложения с постепенным наращиванием присутствия на смежных рынках и расширением географии отгрузок", - говорится в пресс-релизе.

МинПром

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