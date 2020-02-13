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Цены на автогаз опустились на уровень ноября прошлого года

13.02.20 16:43
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Средняя цена автогаза 13 февраля снизилась на 12 коп./л, до 11,79 грн/л, что является минимальным значением с ноября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", пишет издание enkorr.

Цена сжиженного газа на станциях ОККО и WOG опустилась на 8–10 коп./л. Автогаз на станциях Chipo подешевел на 30 коп./л. Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" снизила цены на 14–18 коп./л, до 11,02–10,95 грн/л. Самая низкая цена в сети "Привата" зафиксирована в Житомирской области — 9,60 грн/л.

Стоимость автогаза в сети SUN OIL была снижена на 92 коп./л, до 11,36 грн/л. В таких сетях как AMIC, "БРСМ-Нафта", Автотранс, Род-Ник, Marshal, Mango и Motto автогаз подешевел в пределах 5–15 коп./л.

Розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 5% или на 75 коп./л.

Как сообщалось, оптовые цены сжиженного газа начали уменьшаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС, по данным "Консалтинговой группы А-95", опустилась на 3460 грн/т или 18%, до 15 610 грн/т.

Оптовые цены снижаются на фоне обвала внешних котировок: за январь цена смеси пропан-бутана на белорусско-польской границе, по словам трейдеров, опустилась на $120/т. Дополнительное давление на цены оказывает профицит газа, который начал возникать еще в декабре.

МинПром

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