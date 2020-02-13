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В Кабмине надеются за год договорится с ЕС о промышленном безвизе

13.02.20 15:39
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В начале 2021 Украина может заключить с Европейским Союзом Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, так называемый "промышленный безвиз". Об этом заявил вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба во время рабочей поездки в Харьков, сообщает Укринформ.

"К началу следующего года рассчитываем на подписание, планировать рано. Это не сразу начнет работать для всей промышленности, будут постепенно включения", — сказал Кулеба.

Вице-премьер-министр признался, что европейские партнеры с начала переговоров не были в восторге от идеи «промышленного безвиза» с Украиной (сейчас ЕС имеет промышленный безвиз только с Израилем — ред.)

"Я подтверждаю, что сначала мы не встречали большого восторга со стороны наших европейских партнеров по этому поводу. Но благодаря тому, что парламент принял все необходимое законодательство по состоянию на сейчас, благодаря тому, что от президента до премьер-министра, меня и украинской дипломатии — мы очень активно работали с Европейским Союзом, разъясняли им преимущества этого. Нам удалось изменить в корне позицию ЕС и сейчас они подтверждают, что готовы двигаться по этому пути", — отметил Кулеба.

Вице-премьер-министр уточнил, что до конца текущего года в Украине планируют ввести технические регламенты и реформировать институты.

Первая группа товаров, на которую будет распространено соглашение, — низковольтное оборудование. "В жизни это, прежде всего, бытовая техника, то есть то, что производится для массового рынка. Условно говоря, чтобы украинский чайник свободно продавался в немецком супермаркете и пользовался там спросом", — привел пример Кулеба.

Также он отметил, что "безвиз" будет иметь мультипликационный эффект. "Во-первых, начнет выгодно размещать производство в Украине для дальнейшего экспорта в Европейский Союз — это привлечение инвестиций, возрождение промышленности. А во-вторых, украинский товар, сертификат которого автоматически признается в Европейском Союзе, однозначно будет иметь дополнительные конкурентные преимущества в мире, потому что это будет знак качества. Соответственно, этот процесс займет время, он будет сложным и длительным, но правительство решительно настроено его пройти и создать новые возможности для украинской промышленности", — сказал Кулеба.

МинПром

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