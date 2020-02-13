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США подозревают производителей нержавейки из КНР и Тайваня в уклонении от уплаты пошлин

13.02.20 14:36
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Министерство торговли США обвинило Китай в том, что он уклонился от антидемпинговых пошлин США и компенсационных пошлин, отправив стальной субстрат, предназначенный для производства некоторых коррозионно-стойких стальных изделий, в Коста-Рику, Малайзию и ОАЭ для незначительной обработки, а Тайвань также обошел антидемпинговые пошлины за счет незначительной обработки в Малайзии.

Согласно статистическим данным, экспорт коррозионно-стойких стальных изделий в США из Коста-Рики, Гватемалы, Малайзии, Южной Африки и ОАЭ увеличился на 29,210%, 35,944%, 151,216%, 629%, 5,571% соответственно по сравнению со значением за 45 месяцев до и после было начато расследование по пошлинам в Китае и на Тайване.

Министерство торговли США заявило, что это было первое многострановое обходное соглашение, инициированное самой самим министерством, основанное на его собственном мониторинге торговых режимов.

МинПром

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