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США подозревают производителей нержавейки из КНР и Тайваня в уклонении от уплаты пошлин
13.02.20 14:36
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Министерство торговли США обвинило Китай в том, что он уклонился от антидемпинговых пошлин США и компенсационных пошлин, отправив стальной субстрат, предназначенный для производства некоторых коррозионно-стойких стальных изделий, в Коста-Рику, Малайзию и ОАЭ для незначительной обработки, а Тайвань также обошел антидемпинговые пошлины за счет незначительной обработки в Малайзии.
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