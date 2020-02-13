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ThyssenKrupp отчитался об убытках

13.02.20 14:01
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Чистый убыток крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp AG, приходящийся на акционеров компании, за первый квартал 2019-2020 финансового года, который завершился 31 декабря, составил 372 миллиона евро против прибыли в 60 миллионов евро годом ранее

В пересчете на одну обыкновенную акцию убыток компании за отчетный период составил 0,6 евро против прибыли в 0,1 евро годом ранее. Объем продаж по итогам квартала составил 9,674 миллиарда евро, уменьшившись на 1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

При этом ThyssenKrupp ожидает, что по итогам текущего финансового года чистый убыток будет существенно выше, чем годом ранее - тогда показатель составил 260 миллионов евро. Причиной этого, как указывает компания, являются затраты на реструктуризацию.

ThyssenKrupp AG - один из крупнейших промышленных концернов Германии. Компания является крупнейшим в мире производителем высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков. Число сотрудников ThyssenKrupp по состоянию на 31 декабря 2019 года составляло 161,5 тысячи человек.

МинПром

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