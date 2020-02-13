ThyssenKrupp отчитался об убытках Чистый убыток крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp AG, приходящийся на акционеров компании, за первый квартал 2019-2020 финансового года, который завершился 31 декабря, составил 372 миллиона евро против прибыли в 60 миллионов евро годом ранее



В пересчете на одну обыкновенную акцию убыток компании за отчетный период составил 0,6 евро против прибыли в 0,1 евро годом ранее. Объем продаж по итогам квартала составил 9,674 миллиарда евро, уменьшившись на 1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.



При этом ThyssenKrupp ожидает, что по итогам текущего финансового года чистый убыток будет существенно выше, чем годом ранее - тогда показатель составил 260 миллионов евро. Причиной этого, как указывает компания, являются затраты на реструктуризацию.



ThyssenKrupp AG - один из крупнейших промышленных концернов Германии. Компания является крупнейшим в мире производителем высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков. Число сотрудников ThyssenKrupp по состоянию на 31 декабря 2019 года составляло 161,5 тысячи человек.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



