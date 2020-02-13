МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть из-за коронавируса Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2020 году на 365 тыс. б/с - до 825 тыс. б/с, говорится в отчете агентства.



Таким образом мировой спрос на нефть в 2020 году может составить 101 млн б/с по сравнению с 100,1 млн б/с в 2019 году.



Причиной пересмотра прогноза стало распространение коронавируса. "Появление коронавируса (Covid-19), вероятно, окажет большое влияние как на мировую экономику, так и на спрос на нефть. [...] Ожидается, что коронавирус сократит мировой спрос на нефть на 1,1 млн б/c в первом квартале 2020 года и на 345 тыс. б/с во втором квартале", - говорится в отчете МЭА.



Ожидается, что мировой спрос на нефть нормализуется в третьем квартале 2020 года, увеличившись на 1,5 млн б/с в годовом исчислении, вероятно, выиграв от мер стимулирования экономики в Китае, пишет агентство.



В 2019 году рост был пересмотрен в сторону понижения на 80 тыс. б/с на основе более низких данных за четвертый квартал, особенно в США, Японии и Италии.



"Рост спроса на нефть оставался сильным в четвертом квартале 2019 года в странах, не входящих в ОЭСР, особенно в Китае, где он вырос на 985 тыс. б/с в годовом исчислении. Это подчеркивает, что на Китай приходилось около трех четвертей роста мирового спроса на нефть в прошлом году. До появления коронавируса ожидалось, что в 2020 году Китай будет обеспечивать более трети роста потребления нефти, но теперь мы думаем, что его доля в росте мирового спроса будет меньше 1/5", - подчеркивает МЭА.



"Поскольку Китай покупает более 70% своей нефти у стран ОПЕК+, некоторые производители уже ощущают влияние резких сокращений в Китае. Цена на спотовые бочки из Анголы, Омана и Конго, которые отгружают около 70% своей нефти в Китай, рухнула. Среди стран не-ОПЕК Бразилия также испытывает сложности, так как 60% ее экспорта предназначено для Китая. С точки зрения объема, Саудовская Аравия и Россия на сегодняшний день являются крупнейшими поставщиками, хотя они сравнительно меньше зависят от Китая как экспортного объекта", - добавляет МЭА.



Последние данные за декабрь 2019 года показали снижение на 1,2 млн баррелей по сравнению с предыдущим месяцем - до 2,915 млрд баррелей, что на 26,4 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня. При этом запасы нефти в ОЭСР упали больше, чем обычно - на 18,8 млн баррелей. Запасы нефтепродуктов выросли на 23,1 млн баррелей. Предварительные данные за январь говорят о наращивании запасов в США и Японии при падении запасов в Европе.



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