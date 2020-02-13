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Индонезия намерена упростить импорт металлолома

13.02.20 13:31 , Металлоснабжение с сбыт
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Правительство Индонезии намерено упростить правила, регулирующие импорт металлолома в страну, чтобы улучшить снабжение местных производителей стали сырьем и снизить ввоз заготовки. Об этом заявил министр промышленности страны Агус Гумиванг Картасасмита.

Индонезия в прошлом году резко ужесточила порядок ввоза в страну отходов и мусора из других стран. В настоящее время металлолом внесен в перечень опасных отходов, поэтому на импорт этого материала надо получать специальные лицензии и оформлять многочисленные разрешения в Министерствах промышленности, окружающей среди и торговли.

По словам министра, исключение металлолома из этого перечня позволит Индонезии увеличить импорт данного ресурса до около 5 млн. т в год и тем самым повысить уровень загрузки мощностей национальных производителей стали. В настоящее время этот показатель составляет порядка 40%, в частности, из-за дефицита сырья.

Индонезийские металлурги уже давно жалуются на конкуренцию со стороны импортной стальной продукции, особенно, из Китая. В 2019 г. индонезийский импорт стали вырос на 6,3% по сравнению с предыдущим годом.

По расчетам Министерства промышленности, бесперебойные поставки металлолома в страну позволят индонезийским компаниям покрывать порядка 70% национальных потребностей в стальной продукции, что снизит зависимость от внешних закупок.

МинПром

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