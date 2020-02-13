Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В 2019 году украинские банки увеличили прибыль втрое

13.02.20 12:18 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

По предварительным данным украинские банки в 2019 году увеличили прибыль почти в три раза – до 60 млрд грн, сообщила первый замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

"60 млрд грн. Прибыль банковского сектора в 2019 году по предварительным данным. Почти в три раза больше, чем годом ранее. Новый исторический рекорд", - написала она в Facebook в четверг.

"Разочарую критиков, это не сверхприбыли госбанков от ОВГЗ. Это реальная прибыль банковского сектора. Если посмотреть на процентный доход госбанков, то инвестированные ОВГЗ - это всего лишь 12%", - добавила Рожкова.

По словам первого замглавы НБУ, лидер по доходам – ПриватБанк, который увеличил прибыль в 2019 году в 2,7 раза – до 32 млрд грн. Уменьшилось количество убыточных банков - с 13 в 2018 году до шести в 2019 году. Показатель ROE украинских банков в 2019 году составил 34,2%. "Это выше, чем общеевропейский показатель - 7%, и выше, чем у стран-соседей: Венгрия - 18%, Румыния - 17%, Чехия - 16%. Более 10 украинских банков имеют показатель ROE более 30%", - сообщила Рожкова.

По ее словам, основные факторы роста прибыли банков - высокая операционная эффективность и низкие отчисления в резервы, которые за год уменьшились вдвое с 24 млрд грн до 12 млрд грн. "Что нужно решить: повысить операционную эффективность Ощада (Ощадбанка – ИФ) и Укрэксимбанка. Новые наблюдательные советы должны этому помочь", - добавила она.

Рожкова сообщила, что высокие прибыли банков – временное явление: "Всегда будут такие высокие прибыли? Нет, благодаря замедлению инфляции процентные ставки будут снижаться, а значит, будет снижаться и процентная маржа банков. Кроме того, стремительное развитие технологий и небанковского сектора, стандарты раскрытия информации потребителям будут способствовать усилению конкуренции и будут требовать от банков более взвешенного подхода к формированию цены на продукты".

Как сообщалось, украинские платежеспособные банки по итогам 2018 года получили 21,7 млрд грн чистой прибыли, тогда как годом ранее чистый убыток банков был 26,5 млрд грн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:31
Индонезия намерена упростить импорт металлолома
11:56
В январе средняя цена импортного газа снизилась до 175 долл/тыс куб м
11:34
Один из крупнейших портовых операторов мира зашел в Украину
10:48
Верховную Раду просят учесть позицию украинского речного бизнеса
10:29
Российские химики жалуются на дороговизну ж/д колес
09:52
Вьетнам увеличил выплавку стали
09:45
Vale утратила первое место в глобальном рейтинге производителей ЖРС
08:58
В 2019 году РФ увеличила импорт труб более чем на 75%
08:03
Зеленский сегодня проведет встречу с бизнесом
12.02.20
17:57
BHP отобрала у Codelco статус крупнейшего производителя меди
17:21
Конфликт относительно уплаты налогов ИнГОКом полностью исчерпан
17:14
Металлурги сократили потребление газа и электроэнергии
16:39
Украинские коксохимы увеличили потребление отечественного угля
16:33
Заготовка металлолома в Украине продолжает сокращаться
16:22
В январе США увеличили импорт стали
15:58
Индия стала крупнейшим импортером металлолома в Азии
15:08
На поиск замены Кравцову потратят 837 тысяч гривен
14:01
В январе украинский автопром увеличил производство на 5%
13:49
Гончарук создал агентство по управлению госдолгом
13:38
У Зеленского хотят сделать Украину инвестиционной Меккой
11.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!