Один из крупнейших портовых операторов мира зашел в Украину Один из крупнейших портовых операторов мира - DP World приобретает контроль в Контейнерном терминале ТИС в порту Пивденный в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба ТИС в четверг, 13 февраля.



Сделкой занимается инвестиционная компания SD Capital. При этом в ТИС не называют суммы договора, но сообщают, что это "крупнейшая инвестиция в инфраструктуре за всю историю независимости Украины".



"Сегодня DP World заходит в Украину! Один из лидеров мировой портовой индустрии объявил о приобретении контроля в TIS Container Terminal Ukraine. Таким образом, Украина станет 51-й страной, где оперирует DP World", - сообщил совладелец и гендиректор ТИС Андрей Ставницер на своей странице в Facebook.



В ТИС также отметили, среди первоочередных планов DP World - внедрить новейшие IT-решения и глобальную экспертизу группы, сфокусироваться на развитии интермодального сегмента грузоперевозок и развитии на собственных, уже выкупленных ТИС землях индустриального парка по примеру крупнейшей свободной экономической зоны Jebel Ali Free Zone.



DP World - один из крупнейших портовых операторов мира. В 2019 году суммарно обработал 71,2 млн TEU (для сравнения: контейнерооборот всех украинских портов за прошлый год составил немногим более 1 млн TEU).



МинПром



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