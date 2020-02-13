Верховную Раду просят учесть позицию украинского речного бизнеса Ассоциация "Реки Украины" призывает Верховную Раду учесть позицию речного бизнеса во время рассмотрения законопроекта № 1182-1-д "О внутреннем водном транспорте". С соответствующими письмами Ассоциация обратилась к главам всех парламентских фракций и депутатских групп 11 февраля 2020 года.



"Ассоциация проанализировала соответствующий законопроект и заявляет, что не поддерживает его, поскольку в такой редакции он не будет способствовать развитию внутренних водных перевозок, а наоборот затормозит этот процесс на долгие годы", - отметил исполнительный директор Ассоциации "Реки Украины" Дмитрий Козаченко в обращении.



Прежде всего, представители речной отрасли призывают обеспечить условия для развития отрасли и не дискриминировать украинский флот. Со своей стороны, доработанный проект закона наоборот ухудшает условия ведения бизнеса на реках и дискриминирует работу национальных судовладельцев.



Также бизнес считает необходимым разграничить административные и хозяйственные функции и не создавать коррупционные риски в работе отрасли. В то же время законопроект № 1182-1-д не разграничивает такие функции, может привести к появлению скрытой коррупционной составляющей, подчеркивается в заявлении.



МинПром



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