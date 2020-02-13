Российские химики жалуются на дороговизну ж/д колес

Дискуссия российского правительства и производителей минудобрений по росту цен на колеса для железнодорожных вагонов снова обострилась. Об этом пишет газета "Коммерсант".



Производители минудобрений пожаловались главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву на рост цен на железнодорожные цельнокатаные колеса (ЦКК), сообщил источник издания, знакомый с ходом встречи, состоявшейся 11 февраля. В компаниях считают, что "резкий и необоснованный" рост стоимости колесных пар ставит под угрозу выполнение их обязательств по сдерживанию внутренних цен на удобрения, поскольку себестоимость продукции существенно растет. Сейчас цены на большинство видов удобрений ниже уровня 2015 года, но их будет сложно удерживать, так как "производители колесных пар создают риски для продовольственной безопасности России".



По данным химиков, в январе колеса им обходились по 101 тыс. руб. за штуку. В целом у крупнейших производителей удобрений РФ около 24 тыс. выгонов.



Рост цен на ЦКК начался со скачком спроса и формированием дефицита во второй половине 2016 года. Во второй половине 2019 года появились предпосылки сокращения дефицита: в июле коллегия ЕЭК приостановила заградительные пошлины в 34,33% для украинского "Интерпайпа" до 1 июня 2020 года, а с осени на российский рынок начали поступать колеса, изготовленные в Китае. Российские производители — Выксунский метзавод ОМК и Нижнетагильский меткомбинат Evraz ("Евраз НТМК") — нарастили выпуск на 165 тыс. штук, помимо этих объемов в 2020 году будут доступны около 560 тыс. единиц импортных ЦКК.



При этом источник издания на рынке уверяет, что дефицит и ценовой ажиотаж на колеса "были рукотворными". По его данным, колеса химикам поступают через несколько посредников с большой задержкой, в связи с чем цена на них растет почти вдвое.



МинПром





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