Вьетнам увеличил выплавку стали По данным Вьетнамской металлургической ассоциации (VSA), в 2019 г. объем производства стали в стране составил 25,26 млн. т, что на 4,4% превысило показатель предыдущего года.



Основным источником этого роста стал металлургический комбинат Formosa Ha Tihn, увеличивший выпуск горячекатаного проката. Все остальные металлургические предприятия страны в совокупности расширили объем производства примерно на 2-3%.



Объем продаж стальной продукции во Вьетнаме составил в 2019 г. 23,13 млн. т. Это на 6,4% больше, чем годом ранее. Рост внутреннего потребления привел к тому, что вьетнамские металлургические компании сократили экспорт стальной продукции на 3,4% по сравнению с 2018 г. до 4,59 млн. т. При этом 62% внешних поставок пришлось на страны АСЕАН.



Ранее VSA прогнозировала на 2020 г. увеличение производства стальной продукции в стране на 6-8% по сравнению с предыдущим годом.



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