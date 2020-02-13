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Vale утратила первое место в глобальном рейтинге производителей ЖРС

13.02.20 09:45 , Металлоснабжение с сбыт
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Бразильская горнодобывающая корпорация Vale сообщила, что в четвертом квартале 2019 г. произвела 78,3 млн. т железной руды, что на 22,4% меньше, чем в том же периоде предыдущего года.

Всего в 2019 г. производство железорудной мелочи составило у Vale 302,0 млн. т, что на 21,5% или 82,7 млн. т меньше, чем в 2018 г., а выпуск окатышей сократился на 24,4% до 41,8 млн. т.

Таким образом Vale утратила первое место в глобальном рейтинге поставщиков железорудного сырья. Австралийская компания Rio Tinto в 2019 г. сама снизила производство ЖРС на 3% по сравнению с предыдущим годом, но завершила его с результатом 326,7 млн. т.

Как сообщает Vale, крайняя точка спада уже пройдена. Благодаря реконструкции дамб хвостохранилищ компания получила разрешения на возобновление добычи железной руды на ряде участков на юго-востоке страны. По подсчетам Vale, у нее в настоящее время простаивают мощности по выпуску порядка 40 млн. т ЖРС в год. Из них 15 млн. т планируется вернуть в строй в текущем, а 25 млн. т — в 2021 г.

В 2020 г. Vale рассчитывает довести производство железорудной мелочи до 340-355 млн. т, а окатышей — до 44 млн. т. Помимо возобновления добычи, источниками роста должны стать улучшение логистики, что позволит увеличить вывоз складированных ранее запасов сырья, а также выход на полную проектную мощность в размере 90 млн. т в год комплекса S11D на севере страны.

МинПром

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