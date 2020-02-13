В 2019 году РФ увеличила импорт труб более чем на 75% В течение 2019 года на территорию РФ было ввезено 7,196 млн. тонн чёрных металлов (72 группа ТН ВЭД ЕАЭС). Увеличение объёмов в годовом соотношении - 0,6%. В денежном выражении импорт сократился на 5% до 5028 млн. долл., говорится в материалах Федеральной таможенной службы.



Импорт чёрных металлов без учёта чугуна, ферросплавов, отходов и лома (группа 72 кроме 7201-7204 ТН ВЭД ЕАЭС) составил за 2019 год 5,815 млн. тонн, что на 2,3% больше, чем было зафиксировано в январе-декабре 2018 года. Импорт стальных труб (7304-7306 ТН ВЭД ЕАЭС) вырос на 75,9% до 994,9 тыс. тонн.



"Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта в 2019 году составил 7,3% (в январе-декабре 2018 года - 7,2%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 6,2% (в 2018 году - 5,9%), из стран СНГ - 16,5% (17,3%). Стоимостный и физический объёмы данной товарной группы возросли на 4,3% и 6,9% соответственно. Возросли поставки труб в 1,8 раза, металлоконструкций из чёрных металлов - на 37,6%, проката плоского из железа и нелегированной стали - на 7,5%",- сообщают в ФТС.



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