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BHP отобрала у Codelco статус крупнейшего производителя меди

12.02.20 17:57 , Металлоснабжение с сбыт
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По итогам 2019 г. крупнейшим в мире производителем меди в концентрате стала австралийская группа BHP. Во второй половине прошлого года она добыла 864 тыс. т меди, на 2,4% меньше, чем в первом полугодии, но общий результат 1,749 млн. т позволил ей опередить чилийскую компанию Codelco, добывшую 1,706 млн. т.

Для чилийской отрасли прошлый год выдался не слишком удачным. Показатель Codelco снизился на 5,6% по сравнению с 2018 г. и оказался худшим с 2008 г. Объем производства меди в концентрате в целом уменьшился в Чили на 44 тыс. т (или менее 0,1%) по сравнению с прошлым годом из-за забастовок, ухудшения качества руды и дефицита воды. Так, крупнейший в мире медный рудник Escondida, кстати, принадлежащий BHP, выдал в 2019 г. 1,18 млн. т меди, на 4,4% меньше, чем годом ранее.

В 2019/2020 финансовом году (июль/июнь) BHP рассчитывает получить 1,705-1,82 млн. т меди в концентрате и может снова уступить первую строчку в рейтинге компании Codelco, которая реализует амбициозную 10-летнюю инвестиционную программу с капиталовложениями в $39 млрд.

Впрочем, с двумя лидерами может побороться американская компания Freeport-McMoran, которой принадлежит второй по величине в мире медный рудник Grasberg в индонезийской части острова Новая Гвинея. В 2019 г. эта компания получила 1,47 млн. т меди в концентрате, но к 2022 г. она планирует перевести Grasberg с открытой на подземную добычу и увеличить его производительность.

МинПром

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