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Конфликт относительно уплаты налогов ИнГОКом полностью исчерпан

12.02.20 17:21
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Распространенная в СМИ информация о том, что Генпрокуратура расследует схему уклонения от уплаты налогов на Ингулецком горно-обогатительном комбинате группы "Метинвест", является недостоверной.

Как сообщает пресс-служба компании, уголовное дело, упоминаемое в СМИ, было закрыто постановлением следственного отдела Главного управления Национальной полиции в Одесской области от 26 ноября 2018 года.

"ИнГОК стал жертвой обстоятельств, а именно – неправомерных действий со стороны недобросовестного контрагента. Так, в декабре 2019 года Верховным Судом было вынесено постановление не в пользу Ингулецкого ГОКа как одного из участников взаимоотношений с контрагентом, которому был вынесен приговор по факту "фиктивного предпринимательства". Такие приговоры автоматически приводят к негативным последствиям даже для добросовестных участников указанных отношений, коим являлся и ИнГОК. Комбинат, как и многие другие компании в Украине, приобретал продукцию (дизельное топливо для производственного процесса) у поставщика, который имел все необходимые для осуществления деятельности документы, и, в том числе, регистрировал налоговые накладные в установленном законодательством порядке. После выяснения факта, что данный поставщик вел незаконную деятельность, контролирующие и правоохранительные органы наказали добросовестных покупателей данного поставщика", - пояснили в компании.

Несмотря на несогласие ИнГОКа с принятым Верховным Судом постановлением, предприятие, учитывая установленную Конституцией Украины обязательность выполнения судебных решений, в полном объеме погасило сумму налоговой задолженности по данному делу.

В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время конфликт полностью исчерпан, а появляющиеся материалы в СМИ являются манипулятивными и заведомо ложными. "Мы считаем, что данные материалы наносят репутационный вред как группе, так и одному из важнейших экспортно-ориентированных предприятий Украины, и намерены защищать свою честь в суде", - подытожили в пресс-службе.

МинПром

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