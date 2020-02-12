Украинские коксохимы увеличили потребление отечественного угля В январе 2020 года доля импортных углей в общем объеме поставок на украинские коксохимические предприятия составила 64,1% против 80,0% в январе 2019 года. Об этом говорится в информации Объединения предприятий "Укрметаллургпром".



В январе 2020 г. на украинские коксохимические предприятия было поставлено 1,03 млн тонн углей для коксования (82% относительно января 2019 г.), из которых украинского происхождения – 0,37 млн тонн (143% относительно января 2019 г.), импортируемых – 0,66 млн тонн (66% относительно января 2019 г.).



Общий объем кокса, полученного металлургами в январе 2020 г., составил 685 тыс. тонн (84% относительно января 2019 г.), весь – украинского происхождения.



Доля импортного кокса в общем объеме поставок в январе 2020 г. составила 0% против 7,0% в январе 2019 г.



По данным ОП "Укрметаллургпром" в январе 2020 года производство кокса валового (6% вл.) в Украине сократилось на 7,7%, до 0,83 млн тонн по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



