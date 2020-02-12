Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В январе США увеличили импорт стали

12.02.20 16:22
печать
размер текста:

Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), разрешения на стальной импорт в США в январе 2020 г. составили в целом 3,352 млн тонн, что на 45,6% выше уровня декабря 2019 г (2,303 млн тонн).

Импортные разрешения на стальной прокат в январе были на уровне 1,559 тыс. тонн, что на 15,7% выше уровня декабря (1,347,000 тонн). Оценочная доля стального импорта в январе составила 17%.

Наибольший рост в январе продемонстрировал армированный пруток (+133%), лист и рулон с другим металлическим покрытием (+ 108%), тяжелые структурные балки (+ 108%), катанка (+ 80%), оцинкованный лист и рулон (+ 45%), трубы (+39%).

В январе самыми крупными экспортерами стали в США были: Южная Корея, Япония, Турция, Германия и Тайвань.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:21
Конфликт относительно уплаты налогов ИнГОКом полностью исчерпан
17:14
Металлурги сократили потребление газа и электроэнергии
16:39
Украинские коксохимы увеличили потребление отечественного угля
16:33
Заготовка металлолома в Украине продолжает сокращаться
15:58
Индия стала крупнейшим импортером металлолома в Азии
15:08
На поиск замены Кравцову потратят 837 тысяч гривен
14:01
В январе украинский автопром увеличил производство на 5%
13:49
Гончарук создал агентство по управлению госдолгом
13:38
У Зеленского хотят сделать Украину инвестиционной Меккой
13:03
Индийские металлурги повысили цены на свою продукцию
12:55
Промышленные предприятия Украины ожидают сокращения загруженности мощностей
12:42
Госстат изменил методику расчета инфляции
12:39
Украинские порты увеличили перевалку грузов в январе на 20%
11:58
СМИ стало известно о размерах зарплат в набсоветах госкомпаний
11:03
Tenaris остановила приобретенный у ТМК трубный завод
10:59
SAIL отказалась закрывать три убыточных метзавода
10:30
Власти Китая заявляют о восстановлении производства нарушенного коронавирусом
09:47
В январе Boeing не получила ни одного заказа на новые самолеты
09:19
Металлурги РФ в 2019 году снизили экспорт на 12,6%
08:07
Украина и ЕС договорились усилить работу по обновлению ЗСТ
11.02.20
10.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!