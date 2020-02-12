В январе США увеличили импорт стали Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), разрешения на стальной импорт в США в январе 2020 г. составили в целом 3,352 млн тонн, что на 45,6% выше уровня декабря 2019 г (2,303 млн тонн).



Импортные разрешения на стальной прокат в январе были на уровне 1,559 тыс. тонн, что на 15,7% выше уровня декабря (1,347,000 тонн). Оценочная доля стального импорта в январе составила 17%.



Наибольший рост в январе продемонстрировал армированный пруток (+133%), лист и рулон с другим металлическим покрытием (+ 108%), тяжелые структурные балки (+ 108%), катанка (+ 80%), оцинкованный лист и рулон (+ 45%), трубы (+39%).



В январе самыми крупными экспортерами стали в США были: Южная Корея, Япония, Турция, Германия и Тайвань.



МинПром



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