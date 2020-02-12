На поиск замены Кравцову потратят 837 тысяч гривен Стоимость услуг международной компании Boyden по обеспечению поиска и отбора кандидатов на должность главы "Укрзализныци" составляет 837,5 тысяч гривень. Об этом сообщает официальная площадка Prozzoro Zakupki.ua.



Согласно информации на сайте, срок оказания услуг - до 31 декабря 2020 года.



11-го февраля министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что для поиска нового главы УЗ привлекли ведущую международную компанию по подбору управленческого персонала Boyden.



"Конкурс будет открыт и независим. Никакого внешнего воздействия. Равные условия для всех участников. Победит тот кандидат, который докажет высокий уровень компетенции, будет иметь четкое понимание текущей ситуации и работы УЗ и представит перспективное видение стратегического развития Укрзализныци", - написал Криклий.



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