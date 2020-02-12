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У Зеленского хотят сделать Украину инвестиционной Меккой

12.02.20 13:38 , Интерфакс-Украина
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Новоназначенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что будет и дальше заниматься вопросами внешней политики уже на новой должности, чтобы Украина оставалась в центре мирового внимания, и это приносило конкретные результаты.

"Внешнеполитические и внешние направления, безусловно, останется в сфере моего внимания, и я буду заниматься ими. Я считаю, что сегодня Украина находится в ТОПе мирового внимания, и мы не можем терять этот шанс. Нужно сделать все, чтобы то внимание и интерес, которые сегодня есть, и мы ощущаем во время международных визитов президента Украины, приносили конкретные результаты", - сказал он на брифинге в среду в Офисе президента.

Ермак подчеркнул, что власть хочет сделать Украину "инвестиционной Меккой".

"У нас есть конкретные шаги, конкретные программы, как это сделать. Сегодня это задание получили наши губернаторы, этим занимается правительство Украины, все, кто привлечен к работе по улучшению инвестиционного климата в Украине", - указал он.

МинПром

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