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В январе украинский автопром увеличил производство на 5%

12.02.20 14:01
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Производство автотранспортных средств в Украине, по предварительным данным, в январе текущего года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 5% - до 849 единиц. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

При этом в ассоциации отметили, что имеющиеся в Украине производственные мощности позволяют выпускать в месяц более 30 тысяч единиц автотранспорта.

Согласно сообщению, в январе в Украине было собрано 787 легковых автомобилей, что также на 5% меньше показателя января прошлого года. "Как и годом ранее, всю статистику по легковым авто продолжает формировать крупноузловая сборка на заводе "Еврокар", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что выпуск автобусов в Украине в январе уменьшился на 10% - до 54 штук. "Больше всего автобусов, как и ранее, изготовил "Черкасский автобус" – 30 штук. На Часовоярском заводе (Донецкая обл.) выпустили 13 автобусов, Черниговский автозавод сделал 10 штук и один автобус был произведен на ЗАЗе", - подчеркнули в ассоциации.

О производстве коммерческих автомобилей за прошедший месяц отчитался только "Черкасский автобус", который изготовил 8 машин.

МинПром

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