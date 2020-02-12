Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Гончарук создал агентство по управлению госдолгом

12.02.20 13:49
печать
размер текста:

Кабмин создал Долговое агентство для того, чтобы наша страна не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Создание долгового агентства - необходимое условие выполнения Плана действий правительства по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов. Такая модель успешно работает, например, в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции", - говорится в сообщении.

По словам премьера, только за 2019 год реализация Минфином среднесрочной стратегии управления госдолгом позволила сэкономить около 19 млрд грн расходов по обслуживанию государственного долга.

"Еще лучших результатов ожидаем благодаря запуску долгового агентства, которое будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом", - добавил премьер.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:01
В январе украинский автопром увеличил производство на 5%
13:38
У Зеленского хотят сделать Украину инвестиционной Меккой
13:03
Индийские металлурги повысили цены на свою продукцию
12:55
Промышленные предприятия Украины ожидают сокращения загруженности мощностей
12:42
Госстат изменил методику расчета инфляции
12:39
Украинские порты увеличили перевалку грузов в январе на 20%
11:58
СМИ стало известно о размерах зарплат в набсоветах госкомпаний
11:03
Tenaris остановила приобретенный у ТМК трубный завод
10:59
SAIL отказалась закрывать три убыточных метзавода
10:30
Власти Китая заявляют о восстановлении производства нарушенного коронавирусом
09:47
В январе Boeing не получила ни одного заказа на новые самолеты
09:19
Металлурги РФ в 2019 году снизили экспорт на 12,6%
08:07
Украина и ЕС договорились усилить работу по обновлению ЗСТ
11.02.20
17:53
Милованов гордится украинской курятиной
17:04
Санкции США приостановили достройку Северного потока-2 минимум на год
16:47
В январе украинские порты увеличили перевалку грузов
15:36
Криклий решил развивать речперевозки
14:56
УЗ начала искать замену Кравцову
14:24
Выбросы СО2 в мире остались на прежнем уровне
13:30
Зеленский считает возможным добиться снижение ипотечной ставки до 10%
10.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!