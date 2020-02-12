Гончарук создал агентство по управлению госдолгом

Кабмин создал Долговое агентство для того, чтобы наша страна не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
"Создание долгового агентства - необходимое условие выполнения Плана действий правительства по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов. Такая модель успешно работает, например, в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции", - говорится в сообщении.
По словам премьера, только за 2019 год реализация Минфином среднесрочной стратегии управления госдолгом позволила сэкономить около 19 млрд грн расходов по обслуживанию государственного долга.
"Еще лучших результатов ожидаем благодаря запуску долгового агентства, которое будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом", - добавил премьер.