Индийские металлурги повысили цены на свою продукцию Индийские промышленники утверждают, что из-за распространения коронавируса в Китае цены на сталь за последние полтора месяца выросли на 6000 - 7000 рупий (80 – 100 долларов США) за тонну.



Крупные сталелитейные заводы неоправданно пользуются китайским кризисом, создавая дефицит стали в стране, утверждают местные производители, которые покупают продукцию в обычном режиме. Потребители стали также утверждают, что сталелитейные компании государственного сектора, такие как Rashtriya Ispat Nigam и Steel Authority of India (SAIL), договариваются с крупными частными игроками с целью повышения цен.



В беседе с Ludhiana Tribune Бадиш Джиндал, президент Федерации ассоциации малых предприятий Пенджаба (FOPSIA), сказал, что основные металлургические заводы экспортировали 80 процентов своей стали в другие страны или в строительный сектор. "Внезапный скачок цен потряс отрасль, которая уже переживает рецессию", - сказал Джиндал.



Джиндал добавил, что иностранные покупатели теперь ищут местных производителей для поставки готовой продукции из-за распространения коронавируса в Китае.



"Импорт и экспорт из Китая в настоящее время практически ничтожны. Цены на сталь стремительно растут. Промышленники не могут размещать заказы, так как они не знают, каковы цены. Они могут еще больше вырасти, а промышленники могут понести убытки", - сказал Джиндал.



Один из представителей строительного бизнеса рассказал, что за последний месяц цены выросли в разы. "Сталь в большом количестве используется при строительстве. А поскольку цены на сталь выросли, стоимость строительства также выросла. Мы попросили правительство ввести пошлину на экспорт стальной заготовки", - сказал он.



Президент FOPSIA направил министру стали Индии по этому вопросу представление для созыва внеочередного заседания Совета потребителей стали для обсуждения этой проблемы.



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