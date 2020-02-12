Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Индийские металлурги повысили цены на свою продукцию

12.02.20 13:03 , Steelland
печать
размер текста:

Индийские промышленники утверждают, что из-за распространения коронавируса в Китае цены на сталь за последние полтора месяца выросли на 6000 - 7000 рупий (80 – 100 долларов США) за тонну.

Крупные сталелитейные заводы неоправданно пользуются китайским кризисом, создавая дефицит стали в стране, утверждают местные производители, которые покупают продукцию в обычном режиме. Потребители стали также утверждают, что сталелитейные компании государственного сектора, такие как Rashtriya Ispat Nigam и Steel Authority of India (SAIL), договариваются с крупными частными игроками с целью повышения цен.

В беседе с Ludhiana Tribune Бадиш Джиндал, президент Федерации ассоциации малых предприятий Пенджаба (FOPSIA), сказал, что основные металлургические заводы экспортировали 80 процентов своей стали в другие страны или в строительный сектор. "Внезапный скачок цен потряс отрасль, которая уже переживает рецессию", - сказал Джиндал.

Джиндал добавил, что иностранные покупатели теперь ищут местных производителей для поставки готовой продукции из-за распространения коронавируса в Китае.

"Импорт и экспорт из Китая в настоящее время практически ничтожны. Цены на сталь стремительно растут. Промышленники не могут размещать заказы, так как они не знают, каковы цены. Они могут еще больше вырасти, а промышленники могут понести убытки", - сказал Джиндал.

Один из представителей строительного бизнеса рассказал, что за последний месяц цены выросли в разы. "Сталь в большом количестве используется при строительстве. А поскольку цены на сталь выросли, стоимость строительства также выросла. Мы попросили правительство ввести пошлину на экспорт стальной заготовки", - сказал он.

Президент FOPSIA направил министру стали Индии по этому вопросу представление для созыва внеочередного заседания Совета потребителей стали для обсуждения этой проблемы.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:55
Промышленные предприятия Украины ожидают сокращения загруженности мощностей
12:42
Госстат изменил методику расчета инфляции
12:39
Украинские порты увеличили перевалку грузов в январе на 20%
11:58
СМИ стало известно о размерах зарплат в набсоветах госкомпаний
11:03
Tenaris остановила приобретенный у ТМК трубный завод
10:59
SAIL отказалась закрывать три убыточных метзавода
10:30
Власти Китая заявляют о восстановлении производства нарушенного коронавирусом
09:47
В январе Boeing не получила ни одного заказа на новые самолеты
09:19
Металлурги РФ в 2019 году снизили экспорт на 12,6%
08:07
Украина и ЕС договорились усилить работу по обновлению ЗСТ
11.02.20
17:53
Милованов гордится украинской курятиной
17:04
Санкции США приостановили достройку Северного потока-2 минимум на год
16:47
В январе украинские порты увеличили перевалку грузов
15:36
Криклий решил развивать речперевозки
14:56
УЗ начала искать замену Кравцову
14:24
Выбросы СО2 в мире остались на прежнем уровне
13:30
Зеленский считает возможным добиться снижение ипотечной ставки до 10%
12:50
Потребление стали в Китае падает из-за коронавируса
12:27
Доля проблемных кредитов в банках сократилась до 48,4%
11:31
Большая часть переводов от заробитчан поступила из Польши
10.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!