Промышленные предприятия Украины ожидают сокращения загруженности мощностей в первом квартале 2020 года на 3,9 процентных пункта по сравнению с четвертым кварталом 2019-го — до 61,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса промышленных предприятий Государственной службой статистики. В январе 2020 года в опросе приняли участие 1522 предприятия.

Опрошенные Госстатом промышленники прогнозируют усиление влияния такого сдерживающего промышленное производство фактора, как недостаточный спрос. “Оценка текущего объема зарубежных заказов на производство продукции в промышленности составляет минус 24%, в перерабатывающей промышленности — минус 29%”, — уточняет ведомство.

При этом ожидается, что одновременно будет снижаться влияние на промышленность таких факторов, как нехватка рабочей силы, сырья, материалов и оборудования.

В целом в первом квартале 2020 года индикатор деловой уверенности в промышленности снизился по сравнению с четвертым кварталом 2019 года на 0,1 п.п. — до минус 5,7%.

При этом в перерабатывающей промышленности этот показатель снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,9 п.п. — до минус 6,4%.

В 2019 году промышленное производство в Украине снизилось на 1,8% по сравнению с 2018 годом. При этом падение показателя фиксировалось непрерывно с июня по декабрь прошлого года.

В результате в 2019 году рост ВВП Украины замедлился до 3,3% (с 3,4% в 2018 году).





МинПром

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