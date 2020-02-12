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Госстат изменил методику расчета инфляции

12.02.20 12:42
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Государственная служба статистики с 2020 года рассчитывает инфляцию только по областным центрам и некоторым городам, в то время как раньше методология расчета предусматривала использование данных из 3-5 населенных пунктов в каждой области. Согласно соответствующему приказу Госстата, изменения методологии вступили в силу со 2 января 2020 года, передает Интерфакс-Украина.

Кроме данных из областных центров, Госстат с 2020 года учитывает для расчета индекса потребительских цен данные из Кривого Рога (Днепропетровская область), Мариуполя, Краматорска (Донецкая область), Мукачево (Закарпатская обл.), Белой Церкви, Броваров (Киевская обл.), Северодонецка и Лисичанска (Луганская обл.).

Госстат также обновил структуру индекса потребительских цен.

“Вес продовольствия в корзине инфляции понижен с 45,4% до 44,7%. Снизили вес: хлеб, макароны, гречка, молоко, сливочное масло, подсолнечное масло, фрукты, капуста, картофель, сахар, табачные изделия. Набрали вес: мясо всех видов, сыр, сметана, яйца, сало, лук, морковь, кофе, чай, алкогольные напитки”, — уточнил начальник аналитического отдела “Альфа-Банка” Алексей Блинов.

Банкир отметил, что вес жилищно-коммунальных услуг в структуре индекса повышен с 4,9% до 5,4% (в том числе газа с 1,25% до 1,39%).

Повышен также вес автомобилей как товара с 2,4% до 2,8%, автотранспорта как услуги повышен с 2,35% до 3,2%, тогда как доля горюче смазочных материалов снижена с 3,85% до 3,15%.

Как сообщалось, в методологии Госстата удельный вес услуг жилищно-коммунального хозяйства при расчете инфляции с 2012 года по 2019 год сократился с 11,44% до 4,87%.

В частности, удельный вес услуг ЖКХ в структуре инфляции по методике 2016 года составлял 6,1%, а 2015 года — 7,49%.Такое сокращение может иметь серьезное влияние на официальный показатель индекса потребительских цен.

МинПром

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