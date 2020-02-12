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СМИ стало известно о размерах зарплат в набсоветах госкомпаний

12.02.20 11:58
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Член независимого наблюдательного совета госкомпании в среднем получает 1,2 млн грн в год, в частности, в "Укрпочте" член наблюдательного совета получает 4 тысячи евро в месяц, в "Нафтогазе" - 20 тысяч евро. Об этом рассказал исполнительный директор Офиса реформ Кабмина Антон Ященко, говорится в статье ЭП.

Отмечается, что размер зарплаты членов наблюдательных советов госкомпаний определяется постановлением Кабмина и зависит от размера годового дохода предприятия.

"Средний размер вознаграждения членов наблюдательных советов в большинстве государственных предприятий составляет около 100 тыс грн в месяц, но в крупнейших стратегических компаниях - "Нафтогазе" или "Укрзализныце" - вознаграждение может быть больше, поскольку их финансовые показатели составляют сотни миллиардов", - отметил Ященко.

При этом, глава наблюдательного совета имеет право на дополнительное вознаграждение в размере 20%.

Члены наблюдательного совета имеют право на дополнительное вознаграждение в размере 10% от суммы вознаграждения за участие в работе комитета наблюдательного совета и право на возмещение расходов, связанных с исполнением ими своих полномочий.

МинПром

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