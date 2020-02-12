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Tenaris остановила приобретенный у ТМК трубный завод

12.02.20 11:03 , Металлоснабжение с сбыт
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Зарегистрированная в Люксембурге компания Tenaris остановила приобретенный у российской группы ТМК трубный завод TMK Ipsco в американском штате Арканзас менее чем через месяц после закрытия сделки по его покупке.

Предприятие мощностью 225 тыс. т в год выпускает сварные трубы, используемые, главным образом, в нефтегазодобывающей отрасли. Непосредственно рядом с ним расположен завод компании Nucor, поставляющий листовой прокат.

Как сообщает Tenaris, решение о закрытии TMK Ipsco было принято еще в ноябре 2019 г. вследствие ухудшения обстановки на американском рынке нефтегазовых труб. По данным компании Baker Hughes, в начале февраля 2020 г. в США действовало 790 буровых установок, на 25% меньше, чем годом ранее.

Люксембургская компания заявляет, что завод возобновит работу, когда в США улучшится рыночная ситуация. Однако вследствие падения цен на нефть и газ в последние несколько недель из-за китайского коронавируса это вряд ли произойдет скоро.

МинПром

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