Tenaris остановила приобретенный у ТМК трубный завод Зарегистрированная в Люксембурге компания Tenaris остановила приобретенный у российской группы ТМК трубный завод TMK Ipsco в американском штате Арканзас менее чем через месяц после закрытия сделки по его покупке.



Предприятие мощностью 225 тыс. т в год выпускает сварные трубы, используемые, главным образом, в нефтегазодобывающей отрасли. Непосредственно рядом с ним расположен завод компании Nucor, поставляющий листовой прокат.



Как сообщает Tenaris, решение о закрытии TMK Ipsco было принято еще в ноябре 2019 г. вследствие ухудшения обстановки на американском рынке нефтегазовых труб. По данным компании Baker Hughes, в начале февраля 2020 г. в США действовало 790 буровых установок, на 25% меньше, чем годом ранее.



Люксембургская компания заявляет, что завод возобновит работу, когда в США улучшится рыночная ситуация. Однако вследствие падения цен на нефть и газ в последние несколько недель из-за китайского коронавируса это вряд ли произойдет скоро.



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