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SAIL отказалась закрывать три убыточных метзавода

12.02.20 10:59 , Металлоснабжение с сбыт
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Председатель правления индийской государственной металлургической компании SAIL Анил Кумар Чаудхари сообщил, что три убыточных завода, выставленных на продажу в июле прошлого года, не будут закрыты, даже если для них так и не удастся найти покупателей.

Речь идет о небольших предприятиях Alloy Steels Plant (ASP) в Западной Бенгалии, Salem Steel Plant (SSP) в штате Тамилнад и Visvesvaraya Iron and Steel Plant (VISP) в штате Карнатака. Их совокупная производственная мощность составляет 532 тыс. т в год, но в 2018/2019 ф.г. (апрель/март) функционировали только первые два их них. Вместе они выплавили 218 тыс. т стали.

В 2012 г. SAIL пыталась создать на базе ASP, самого крупного из этих заводов (234 тыс. т в год), совместное предприятие с японской Kobe Steel по выпуску восстановленного железа, но проект потерпел неудачу.

По итогам 2018/2019 ф.г. три предприятия принесли SAIL 3,7 млрд. рупий ($53 млн.) аккумулированного убытка, после чего было решено выставить их на продажу. Однако хотя сроки подачи заявок переносились уже трижды, ни одного официального предложения так и не поступило.

По мнению наблюдателей, SAIL может использовать эти заводы в рамках правительственной программы развития металлургии в восточных штатах. Компания разработала специальную схему поддержки малых и средних компаний — потребителей проката в этих регионах.

МинПром

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