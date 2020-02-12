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В январе Boeing не получила ни одного заказа на новые самолеты

12.02.20 09:47
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Американская компания Boeing объявила, что в январе 2020 года не получила ни одного заказа на новые самолеты, сообщает телеканал CNBC.

По ранее заключенным договорам компания поставила 13 новых самолетов: шесть 787 Dreamliner, два 777, два 767 и три 737NG. Конкурент Boeing Airbus в январе получил заказы на 274 коммерческих самолета.

В конце января компания Boeing отчиталась о финансовых показателях. За 2019 год чистый убыток компании составил $636 млн против чистой прибыли $10,5 млрд годом ранее. Таким образом, корпорация впервые с 1997 года закончила год с убытком.

Плохие результаты Boeing связаны с проблемами вокруг самолета 737 MAX, эксплуатация которого была приостановлена по всему миру в марте прошлого года после катастрофы с его участием. Компания сообщила, что эксплуатация самолета возобновится не ранее середины нынешнего года.

МинПром

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