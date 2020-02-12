Металлурги РФ в 2019 году снизили экспорт на 12,6% В течение 2019 года экспорт чёрных металлов (72 группа) из РФ составил 40,629 млн. тонн. Снижение объёмов в годовом соотношении — 12,6%, говорится в материалах Федеральной таможенной службы.



Экспорт чёрных металлов без учёта чугуна, ферросплавов, отходов и лома (без ТН ВЭД ЕАЭС 7201-7204) составил за прошлый год 27,212 млн. тонн — на 11,2% ниже результата 2018 года.



Поставки полуфабрикатов из углеродистой стали (ТН ВЭД ЕАЭС 7207) составили 14,744 млн. тонн. Относительно показателей 2018 года экспорт данной товарной группы сократился на 7,9%. Экспорт плоского проката из углеродистой стали (ТН ВЭД ЕАЭС 7208-7212) достиг уровня в 6,946 млн. тонн. Снижение объёмов поставок данной металлургической продукции в годовом соотношении — 16,8%.



"В общем стоимостном объёме экспорта доля металлов и изделий из них за 2019 год составила 8,9% (в январе-декабре 2018 года — 9,7%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 8,2% (в январе-декабре 2018 года — 9,3%), в страны СНГ — 13,5% (12,8%). Стоимостный объём экспорта товаров снизился в годовом соотношении на 14,1%, а физический — на 11,7%. Экспорт чугуна сократился на 26,4%, плоского проката — на 16,8%, стальных полуфабрикатов — на 7,9%. Вместе с тем возросли физические объёмы экспорта меди на 7,6%, ферросплавов — на 0,3%", - сообщают в ФТС.



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