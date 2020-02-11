Милованов гордится украинской курятиной Аналитики прогнозируют, что темп роста производства мяса птицы вырастет на 8,61%, (количество продукции - 1,45 млн т) - это сделает Украину лидером по росту производства курятины в 2020 году. Об этом сообщил министр экономразвития Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.



"Есть чем гордиться. В 2020-м году Украина станет мировым лидером по темпам роста производства курятины", - написал Милованов.



"Украина традиционно в ТОПе стран-экспортеров продукции АПК: мы являемся крупнейшим экспортером масла, занимаем второе место в мире по экспорту ячменя, четвертое - по кукурузе. Входим в десятку по пшенице, сливочному маслу, семенам масличных. По мясу птицы - занимаем седьмое место",- пишет министр.



Милованов заявил, что подробнее о состоянии экспорта в АПК и динамике развития сектора вскоре говорить во время отчета на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.



Напомним в декабре 2019-го Верховная рада ратифицировала изменения в Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом об увеличении беспошлинных квот на экспорт мяса птицы в ЕС со следующего года с 20 до 70 тысяч тонн.



МинПром



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