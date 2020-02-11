Санкции США приостановили достройку Северного потока-2 минимум на год Компания "Газпром" намерена запустить "Северный поток-2" в конце этого года. Строительство газопровода было остановлено в конце 2019 года из-за введения санкций США.



"Запуск: конец 2020 года",— говорится в презентации "Газпрома", подготовленной ко дню инвестора компании в Нью-Йорке.



Ранее президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что "Северный поток-2" будет запущен не раньше конца 2020 года, а, возможно, и в первом квартале будущего года.



Напомним, сейчас газовая труба уложена на протяжении 93,5% маршрута, остается достроить 160 км участка. Ранее "Газпром" планировал завершить строительство газопровода в 2019 году. Но 21 декабря прошлого года США ввели санкции в отношении компаний, участвующих в прокладке трубопровода. Строительство было остановлено.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



