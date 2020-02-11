Санкции США приостановили достройку Северного потока-2 минимум на год

Компания "Газпром" намерена запустить "Северный поток-2" в конце этого года. Строительство газопровода было остановлено в конце 2019 года из-за введения санкций США.
"Запуск: конец 2020 года",— говорится в презентации "Газпрома", подготовленной ко дню инвестора компании в Нью-Йорке.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что "Северный поток-2" будет запущен не раньше конца 2020 года, а, возможно, и в первом квартале будущего года.
Напомним, сейчас газовая труба уложена на протяжении 93,5% маршрута, остается достроить 160 км участка. Ранее "Газпром" планировал завершить строительство газопровода в 2019 году. Но 21 декабря прошлого года США ввели санкции в отношении компаний, участвующих в прокладке трубопровода. Строительство было остановлено.