Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Санкции США приостановили достройку Северного потока-2 минимум на год

11.02.20 17:04
печать
размер текста:

Компания "Газпром" намерена запустить "Северный поток-2" в конце этого года. Строительство газопровода было остановлено в конце 2019 года из-за введения санкций США.

"Запуск: конец 2020 года",— говорится в презентации "Газпрома", подготовленной ко дню инвестора компании в Нью-Йорке.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что "Северный поток-2" будет запущен не раньше конца 2020 года, а, возможно, и в первом квартале будущего года.

Напомним, сейчас газовая труба уложена на протяжении 93,5% маршрута, остается достроить 160 км участка. Ранее "Газпром" планировал завершить строительство газопровода в 2019 году. Но 21 декабря прошлого года США ввели санкции в отношении компаний, участвующих в прокладке трубопровода. Строительство было остановлено.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 1

...
Новости партнеров
новости
17:53
Милованов гордится украинской курятиной
16:47
В январе украинские порты увеличили перевалку грузов
15:36
Криклий решил развивать речперевозки
14:56
УЗ начала искать замену Кравцову
14:24
Выбросы СО2 в мире остались на прежнем уровне
13:30
Зеленский считает возможным добиться снижение ипотечной ставки до 10%
12:50
Потребление стали в Китае падает из-за коронавируса
12:27
Доля проблемных кредитов в банках сократилась до 48,4%
11:31
Большая часть переводов от заробитчан поступила из Польши
11:27
Иран увеличил производство и экспорт стали
10:40
G20 обсудит влияние коронавируса на мировую экономику
10:15
Mitsubishi купила 30% акций чилийского медного рудника
09:59
Руда в Китае дешевеет на фоне больших портовых запасов
09:36
Китай сократил потребление газа
09:30
В РФ могут повысить налог на добычу угля
08:55
Kia вслед за Hyundai остановила автопроизводство из-за дефицита китайских комплектующих
08:04
США откорректировали трубные пошлины для двух стран
10.02.20
17:55
Пять частных банков присоединятся к программе выдачи дешевых кредитов
17:12
Интерпайп снизил продажи труб, но нарастил реализацию ж/д колес
16:32
В январе потребительские цены выросли на 0,2%
07.02.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!