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В январе украинские порты увеличили перевалку грузов

11.02.20 16:47
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В январе украинские порты увеличили перевалку грузов более чем на 20%, сообщает пресс-служба АМПУ. Всего в течение января 2020 года в морских портах Украины было перевалено 13,5 млн тонн грузов.

Первое место по объемам перевалки продолжают занимать зерновые. За январь 2020 года через морские порты было отгружено 4,7 млн тонн (+22%). Почти на треть (+32%) по сравнению с началом 2019 года увеличилась перевалка руды - до 3,1 млн тонн.

В течение января 2020 года была зафиксирована рекордная динамика в перевалке угля. За первый месяц года было перегружено в 4,2 раза больше - почти 771 тыс. тонн. Отмечается положительная динамика по приросту контейнерных грузов, количество которых увеличилось на 15,8% и составило 89,7 тыс. TEU.

Увеличение перевалки грузов в украинских морских портах произошло в основном за счет экспорта. За первый месяц в экспортном направлении обработано 10,2 млн тонн, что на 1,5 млн тонн или 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Перевалка на внутреннем сообщении за январь 2020 года выросла на 45% или на 29 тыс. тонн и составила более 93 тыс. тонн.

В пятерку лидеров по перевалке среди украинских портов входят «Пивденный», Николаевский Черноморский, Одесский и Мариупольский.

МинПром

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