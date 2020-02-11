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Криклий решил развивать речперевозки

11.02.20 15:36
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Министерство инфраструктуры планирует в текущем году разгрузить сеть автомобильных дорог за счет переориентации грузов на водные и железнодорожные пути, сообщил министр Владислав Криклий

"В этом году начинаем разгружать дороги: направляем грузы на другие виды транспорта. 1 млн тонн грузов, перевозимых по реке, снижает расходы на ремонт дорог на 1 млрд грн в течение четырех лет", - сказал он.

Как сообщил Криклий, речные перевозки в 2019 году выросли на 20%. "Почти на 2 млн тонн больше грузов перевезено - 2 млрд грн сэкономили. Это дополнительно 200 км отремонтированных дорог", - отметил он.

По словам министра, с целью развития речных перевозок и увеличения количества перевозимых водными путями грузов в планах - ремонт шлюзов Днепровского каскада, что будет способствовать переориентированию на реку дополнительных 3 млн тонн экспортных грузов.

Реализация проекта водного пути Е-40 позволит привлечь дополнительно 5-7 млн тонн транзитных грузов.

Кроме того, Криклий сообщил, что в 2019 году на 30% больше зерновых было перевезено по железной дороге. "Это значит, что мы снизили нагрузку на дороги на 35 млн тонн зерна. В этом году модернизируем инфраструктуру припортовых железнодорожных станций. Это позволит перевезти по железной дороге экспортных грузов на 46 млн тонн больше, а значит, на дорогах это будет минус 46 млн тонн", - уточнил он.

МинПром

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