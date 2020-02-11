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УЗ начала искать замену Кравцову

11.02.20 14:56
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Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" принял решение начать процесс конкурсного отбора на должность главы компании и привлек к этому международную компанию подбора управленческого персонала Boyden, сообщила пресс-служба УЗ во вторник.

"Отбор будет осуществляться путем проведения открытого и независимого конкурса, который не оставит никакой возможности для внешнего воздействия. Победителя конкурса будут выбирать по следующим критериям: высокий уровень компетенции, способность вести „Укрзализныцю“ вперед учитывая существующие и будущие вызовы, с которыми будет сталкиваться компания в процессе трансформации в свободного от коррупции, конкурентного по затратам, эффективного оператора, руководствуясь принципами коллегиальности и сотрудничества с соблюдением лучших принципов и практик корпоративного управления", — цитирует пресс-служба председателя набсовета Шевка Аджунера.

Ожидается, что позиция председателя правления будет интересной для высококвалифицированных кандидатов из Украины и других стран.

Как сообщалось, Кабинет министров временно назначил исполняющим обязанности главы правления АО "Укрзализныця" члена правления УЗ Желька Марчека.

Ранее правительство согласовало увольнение главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова без перевода на другую должность.

МинПром

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