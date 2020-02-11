Выбросы СО2 в мире остались на прежнем уровне

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), общемировой объем выбросов углекислого газа в атмосферу по итогам 2019 года составил 33 млрд тонн. Таким образом, он остался на том же уровне, что и в 2018 году, несмотря на рост мировой экономики на 2,9%.
В МЭА объясняют это снижением выбросов в странах с развитыми экономиками "благодаря растущей роли возобновляемых источников энергии, уходу от угля и природного газа в качестве топлива и росту атомного энергоснабжения".
Так, например, в США уровень вредных выбросов сократился на 140 млн тонн, или 2,9%. В Европейском союзе их объем упал на 160 млн тонн, что эквивалентно 5%, а в Японии — на 45 млн тонн (-4%). Однако развивающиеся экономики и страны третьего мира не поддержали этот тренд — их общий объем выбросов углекислого газа вырос с 21,6 млрд до 22 млрд тонн.
"Теперь мы должны приложить усилия, чтобы 2019 год запомнился, как последний пик показателя выбросов парниковых газов в мире, а не еще одной паузой в его росте,— заявил глава МЭА Фатих Бироль.— У нас есть энергетические технологии, чтобы достичь этого, и мы должны воспользоваться всеми ими".